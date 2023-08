Ustawa covidowa przestała działać. Co się zmieni w niedzielnym handlu?

To się nie wróci

2023-08-08 13:55:29

Jeszcze przed rządami PiS starałem się nie chodzić po zakupy w niedzielę. W wigilię i sobotę wielkanocną, oraz Sylwestra tylko rano po pieczywo i jakieś zapomniane zakupy. Bo tym ludziom też się należał szacunek. Ale będąc czasami w Szczecinie "uzupełnialiśmy" studiującym dzieciom lodówki i trzeba było w niedzielę jechać do marketu. Szczególnie mile wspominam sympatyczną emerytkę na kasie co to w weekendy "była wśród ludzi" jak to kiedyś nam powiedziała, bo byla samotną wdową.