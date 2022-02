Niedzielny handel już bez furtki. Nowa ustawa uszczelnia przepisy

taaa..

2022-02-01 14:46:21

PiSiorszczyzna... niby zakaz handlu , ale handlują; niby nakaz noszenia maseczek ale nie noszą; niby walczą z COVID ale to nam każą walczyć sobie samemu; ..mówią że rozdają kasę słabym, ale ..i tak kroją nas z każdej strony.. ; coś przebąkiwali o "korycie" ale sami ryja z niego nie wyciągają..; ..walczą o to żeby trudno było otrzymać rozwód, ale sami po kątach ...no wiecie co. "Chyży" ..lepszy nie był, ale choć to miało jakieś pozory.. Już było tak, że kombinować nie było potrzeby. Teraz znowu!!