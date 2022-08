Urząd Marszałkowski oszczędza energię. Decyzje czasu kryzysu

@Eko Ela

2022-08-29 14:49:09

Jasne. Lepiej siedzieć po ciemku w chaszczach. Metropolie jeśli chcą aby było w niej życie po zachodzie słońca rozświetlają wszystkie swoje zabytki, charakterystyczne miejsca, bulwary i ulice. Inaczej pies z kulawą nogą by tam nie przyjechał. Wystarczy zobaczyć jak wyglada Wiedeń, Madryt czy Paryż. Naturalny brak światła masz na wsiach, polach i w lasach. Jeśli się nie podoba życie w dużym mieście to się wyprowadź. Nikt nie będzie po ciemku po mieście biegać. Ani to przyjemne ani bezpieczne!