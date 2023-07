Ulica Wernyhory. Szczurze terytorium

Na nasz alarmowy telefon zadzwoniła Czytelniczka z problemem mieszkańców osiedla u zbiegu ulic Wernyhory i Klonowica w Szczecinie. Ten problem dotyczy szczurów.

Zauważono, że gryzonie bardzo się uaktywniły szczególnie w okolicach przystanku autobusowego „Klonowica Zajezdnia 21" oraz „Klonowica Zajezdnia 22". Z przystanków korzystają głównie mieszkańcy osiedla oraz studenckiego campusu, do którego prowadzi przejście od strony ulicy Wernyhory.

- Studenci kupują po drodze jedzenie, które często jest wyrzucane w trawę - opowiada nasza Czytelniczka. - Nie dość więc, że bałaganią, to do tego podkarmiają szczury.

Paweł Wierzchowiec z Rady Osiedla Pogodno mówi, że nie dochodzą do RO sygnały dotyczące zwiększonej liczby szczurów w tym rejonie.

- Może to wynikać ze specyfiki osiedla - mówi Paweł Wierzchowiec. - Większość zabudowy to własnościowe domy i tam ludzie radzą sobie we własnym zakresie ze szczurami. Przede wszystkim, i tu zgadzam się z Czytelniczką, nie wolno dokarmiać zwierząt!

Jakie jest więc wyście z sytuacji? Można np. budować małe kocie azyle. Jeden z nich znaleźliśmy przy

