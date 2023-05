Turystyczna niewiadoma. Pracują nad rozkładem

Zabytkowe tramwaje i autobusy, kolej wąskotorowa, a nawet promy - w wielu polskich miastach kursują już sezonowe linie turystyczne. Oferta Szczecina, który był prekursorem w tej dziedzinie, jest nader skromna. I wciąż stanowi niewiadomą.

W Poznaniu linie turystyczne kursują od 29 kwietnia. Zabytkowe autobusy i tramwaje będzie można spotkać w sumie na 5 liniach w każdy weekend i dni świąteczne aż do 1 października. We Wrocławiu zabytkowe autobusy i tramwaje zaplanowano od 27 maja do 3 września w soboty, niedziele i święta. Kraków zaprasza na przejażdżki od 1 maja w weekendy i dni świąteczne.

Najbogatszą ofertę ma Warszawa, gdzie oprócz autobusów i tramwajów turystyczne przejażdżki można odbyć również statkiem, promem i kolejką wąskotorową.

Na tym tle oferta Szczecina wygląda skromnie, choć linia turystyczna w stolicy Zachodniopomorskiego pojawiła się już w 2001 r. Początkowo

...