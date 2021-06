Trzeba budować, a nie burzyć. Odpadliśmy z mistrzostw Europy, lecz prezes Z. Boniek zadowolony i nie zmieni selekcjonera

Klops

2021-06-26 19:00:36

Cala ta organizacja piłkarska to jeszcze PRL. Boniek trzyma z PO a nie zajmuje się piłką i sukcesów nie będzie. Złudne nadzieje bo PO to nieudaczmiki już w 2012 zaorali reprezentację potem w Rosji i teraz to samo.Ale szmal się kręci