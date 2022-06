Trudny sezon Olimpii, która zmienia się w Pogoń

W sezonie 2021/2022 piłkarki nożne Olimpii Szczecin zajęły 10. miejsce i ostatecznie utrzymały się w rozgrywkach Ekstraligi. Niemal od początku rozgrywek nasz zespół znajdował się w dolnych rejonach tabeli i dopiero w przedostatniej 21. kolejce zapewnił sobie utrzymanie.

Przed sezonem plany z pewnością były ambitniejsze. Trener Adam Gołubowski, który prowadził drużynę w rundzie jesiennej, mówił nawet o czołowej szóstce. Jednak patrząc realnie na transfery dokonane przed sezonem, widać było, że Olimpia znacznie się osłabiła i czeka ją ciężka walka o utrzymanie.

- Jeżeli chodzi o podsumowanie całego sezonu, to na pewno nie możemy go zaliczyć do udanych - rozpoczęła ocenę minionych rozgrywek Weronika Szymaszek, zawodniczka i kapitan Olimpii Szczecin. - Walka o utrzymanie do samego końca nie jest celem, na który zasługujemy. Myślę, że ten nasz młody zespół ma zdecydowanie większe ambicje. W trakcie sezonu mieliśmy dużo zawirowań poza boiskiem, jak zmiany trenerów, kontuzje, a brak wyników zawsze wpływa negatywnie na drużynę. Mimo wszystko cieszę się, że udało się nam utrzymać na

