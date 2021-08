Tramwajem po rzece. Nowa atrakcja kołobrzeskiego portu

Od bieżącego roku w kołobrzeskim porcie stacjonuje tramwaj wodny. Niewielka jednostka zabierająca na pokład 12 pasażerów ma ustaloną stałą trasę. Rusza z Mariny Solnej, potem ma przystanek na Parsęcie w okolicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, następnie kieruje się w górę rzeki do mostu przy ul. Młyńskiej.

Tramwaj wraca do portu, aby korzystający z niego turyści mogli zobaczyć z poziomu wody jego fragment. Kolejny przystanek jest w Porcie Rybackim. Tramwaj, choć kursuje dopiero pierwszy sezon, już zyskał sympatyków. Zarząd Portu Morskiego chce, aby w przyszłym roku mógł on wychodzić w morze i dobijać do kołobrzeskiego molo. Istniejąca jednostka z uwagi na swoją zupełnie płaskodenną konstrukcję nie nadaje się do tego. W Marinie Solnej stacjonuje jeszcze jeden malutki tramwaj wodny, którego właściciel marzy o prowadzeniu na nim działalności. Niestety on także przy wyższym stanie morza nie gwarantowałby bezpieczeństwa podróżnym. Aby zrealizować zamiar Zarządu Portu Morskiego, musiałby pojawić się z ofertą ktoś, kto dysponowałby odpowiedniej wielkości, a co najważniejsze stabilności,

