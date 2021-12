Kolejna Beta w Szczecinie

Do marca przyszłego roku w Szczecinie miały być części do montażu kolejnych dwóch tramwajów. Spółka Tramwaje Szczecińskie skorzystała z tzw. opcji i zamówiła części do wagonów u producenta – poznańskiej firmy Modertrans, która już wcześniej elementy takich wagonów nam dostarczała. Tymczasem laweta z pierwszym (gotowym już wagonem) do zajezdni Pogodno dotarła dużo przed czasem - w nocy z poniedziałku na wtorek (28.12).

Po raz kolejny będą to wagony tylko częściowo niskopodłogowe, powstałe na bazie najbardziej popularnej w kraju konstrukcji typu 105N z lat 70. ub.w. Od innych tramwajów wyróżniać je będą kabiny motorniczego na obu końcach i drzwi po obu stronach. Dwa takie składy kursują już na szczecińskich liniach, ale z możliwości jazdy w dwóch kierunkach na regularnej linii na razie nie skorzystano. Oprócz nich mamy 4 wagony typu Moderus Beta, ale z możliwością jazdy wyłącznie w jednym kierunku.

Dwukierunkowe wagony powstają z myślą o trasach, na których nie ma typowych pętli, a jedynie ślepe zakończenia torowisk, wykorzystywane mogą być również w przypadku remontów i awarii, kursują wtedy na skróconych trasach. Przy obecnych 2 tramwajach tego typu nie można było planować regularnej obsługi. Gdy do eksploatacji wejdą kolejne dwa, planowanie stanie się łatwiejsze.

Pierwszy, gotowy już wagon, dotarł w nocy z poniedziałku na wtorek do zajezdni przy al. Wojska Polskiego. Pracownicy spółki "Tramwaje Szczecińskie" zmontowali go w poznańskiej fabryce pod okiem ekipy producenta.

Tramwaje typu Beta są klimatyzowane, mają 25 proc. niskiej podłogi, gniazda USB i inne znane już udogodnienia. Za dwa wagony zapłacimy ponad 11,7 mln zł.

ToT