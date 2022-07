Torowisko w ul. Energetyków prawie gotowe. Rondem Portowców bez przeszkód od wtorku

W nadchodzącym tygodniu kierowców, a i po części pasażerów autobusów miejskich, czekają duże zmiany w rejonie ulicy Energetyków, gdzie trwa budowa nowego układu drogowo-tramwajowego przy estakadach Trasy Zamkowej na wysokości ronda Portowców. Na to ostatnie od wtorku, 26 lipca, ma być przekierowany cały ruch kołowy przy jednoczesnym zamknięciu go na przyległych ulicach Bulwar Gdański i Śląski, na odcinku pomiędzy ulicami św. Floriana i Bytomską.

Od wielu tygodni w samej ul. Energetyków prace drogowców ze spółki MTM i podwykonawców skupiają się na przebudowie pasa torowiska tramwajowego z częściowo wyłączonym z użytku dla tramwajów torem w kierunku Basenu Górniczego, na odcinku od wysokości Euroafriki do mostu Portowego nad Parnicą. A to z uwagi na konieczność dowiązania go relacjami skrętnymi na nowym rozjeździe w obrębie wyspy ronda Portowców, który wyprowadza torowisko w kierunku ul. Władysława IV z myślą o kontynuacji mającego się tam zaczynać dodatkowego połączenia z lewobrzeżem przez most Kłodny. Tam do finału brakuje już niewiele, zespawane szyny kawałek po kawałku zalewane są

