To nie segregacja, ale nowe wytyczne. Zaszczepieni mogą uczyć się stacjonarnie

Zakażenia, izolacja, kwarantanna, a tym samym coraz więcej uczniów na nauce zdalnej - koronawirus dziesiątkuje klasy, a nawet całe szkoły. Jeszcze we wrześniu Ministerstwo Edukacji i Nauki zarzekało się, że w placówkach oświatowych nie powinno być segregacji uczniów na tych zaszczepionych i niezaszczepionych.

Teraz zmienia zdanie i rekomenduje nowe rozwiązanie: dzieci oraz młodzież, które mają certyfikaty COVID, mogą uczyć się stacjonarnie, nawet jeśli reszta niezaszczepionych uczniów z klasy zostanie wysłana na kwarantannę i naukę zdalną do domów. To wytyczne, ich realizację MEiN pozostawił do dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych.

Rekomendacja Rady Konsultacyjnej do spraw Bezpieczeństwa w Edukacji sprawiła, że MEiN - poprzez kuratorów oświaty - wysłał do placówek oświatowych informację mówiącą o tym, iż szkoły mogą umożliwić uczniom, którzy nie zostali skierowani na kwarantannę lub izolację domową, udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły, a w miarę możliwości organizacyjnych - technicznych, lokalowych, kadrowych - także w zajęciach obowiązkowych w trybie

