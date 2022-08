To będzie pierwsza biblioteka zbudowana od podstaw

U zbiegu ulic Jarosława Iwaszkiewicza i Marii Dąbrowskiej na prawobrzeżu rozpoczęła się budowa pierwszej w powojennej historii Szczecina biblioteki, która powstanie od podstaw. Nowa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej ma być nowoczesną instytucją, do której szczecinianie będą chodzili nie tylko po to, aby wypożyczyć książki.

- Budynek mediateki będzie łączył w sobie wiele funkcji, w tym: multimedialne, widowiskowe, lokalnego centrum kultury i aktywności mieszkańców - mówi Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta Szczecin. - Nowa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie wykonana „pod klucz". Będzie się składała z trzech połączonych ze sobą segmentów o projektowanej powierzchni użytkowej 2 tys. mkw.

Budynek czytelni („A"), którego podstawową funkcją będzie funkcja wypożyczalni zbiorów, oferuje również m.in. przestrzenie dla dzieci, do pracy indywidualnej i w grupach czy strefy odpoczynku przy książce lub gazecie. Przewidziano również miejsce do spotkań lub pracy przy stolikach na parterze oraz tzw. cichą czytelnię. Jest to także strefa przeznaczona dla rodziców czekających na

