TEQBALL Piłkarskie triki przy ping-pongu z olimpijskimi aspiracjami. Sztuczki przy krzywym stole

Rozmowa z Przemysławem Mistrzakiem, uprawiającym teqball

Teqball to nowa gra wymyślona w 2014 roku przez dwóch węgierskich pasjonatów futbolu, która, mówiąc w uproszczeniu, jest połączeniem piłki nożnej z tenisem stołowym, a gra w nią m.in. szczecinianin Przemysław Mistrzak, który osiągnął trochę sukcesów również we freestyle football, więc postanowiliśmy z nim porozmawiać.

- Jak zaczęła się pana przygoda z teqballem?

- Dość prozaicznie, bo zobaczyłem na Facebooku wydarzenie, I Plażowe Mistrzostwa Polski Teqball w Płocku i postanowiłem, że nie zaszkodzi spróbować. To była spontaniczna decyzja. Nie miałem w tamtym momencie jakiejkolwiek styczności z tym sportem. Co więcej, nigdy nie widziałem nawet na żywo stołu do gry. Zacząłem szukać informacji i okazało się, że w Szczecinie jest jeden stół. W ramach projektu Polskiego Związku Teqball otrzymał go klub piłkarski Aquila Szczecin i tam po raz pierwszy trenowałem.

- Jak długo ćwiczy pan tę dyscyplinę?

- Mój pierwszy trening miał miejsce w lipcu 2020 r., w przeddzień wyjazdu na wspomniane plażowe mistrzostwa Polski. Można

...