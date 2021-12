Szukaj pracy z rozwagą. Uważaj na fałszywe ogłoszenia, przez które możesz wpaść w długi!

„10 tysięcy netto miesięcznie bez wychodzenia z domu!". „Praca zdalna bez doświadczenia, wysokie zarobki". „Zbuduj swój zespół i łatwo zarabiaj na prowizji, branża beauty. Brzmi kusząco? Dla osób szukających zatrudnienia z pewnością! Internet aż kipi od podobnych ogłoszeń. Jednak ci, którzy zdecydują się na nie odpowiedzieć, nie mają co liczyć na świetlaną karierę, bo za tego typu ogłoszeniami najczęściej stoją oszuści finansowi, którzy czyhają na nasze pieniądze!

Według najnowszych statystyk, tylko w III kwartale 2021 roku codziennie dochodziło do 25 prób kradzieży tożsamości i usiłowania wyłudzeń na łączną kwotę 931 tys. zł, co jest najwyższym wynikiem od 13 lat! Osoby szukające pracy są tu niestety bardzo łatwym celem: oszuści wykorzystują ich niewiedzę, a czasem i desperację, i z łatwością podszywają się w sieci pod pracodawców, zyskując dostęp do pełnych danych osobowych. Tak było w przypadku 350 osób, które padły ofiarą 18-latka z województwa wielkopolskiego, który na lokalnych portalach ogłoszeniowych kusił ofiary łatwym i szybkim zarobkiem, a potem zaciągał na nie kredyty.

...