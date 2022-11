Szpital w Nowogardzie z nowym sprzętem. Wojewoda pomógł placówce

Między innymi najnowszej generacji aparat USG - mobilny ultrasonograf z innowacyjną technologią poczwórnej głowicy i supernowoczesne łóżka do intensywnej terapii trafiły do Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie. Lekarze i pielęgniarki używają już nowego sprzętu i są zachwyceni jego jakością.

Nowogardzki szpital wzbogacił się o nowoczesny sprzęt do diagnostyki szpitalnej. Środki finansowe przekazał placówce wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. To efekt współpracy szpitala w ramach programu w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 i na inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne w podmiotach leczniczych. Celem programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii. Na podstawie tej umowy, zawartej z wojewodą zachodniopomorskim, szpital otrzymał 336 tys. zł na zakup potrzebnego sprzętu medycznego. Co było brane pod uwagę w zakupie sprzętu, na jakie oddziały trafił, kiedy będzie już wykorzystywany w diagnostyce? O to spytaliśmy szefów nowogardzkiego

