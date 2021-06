Szmaragdowy świat Magdaleny

„Porwij moją rękę, odmienimy nasze serca. Przywołamy życia ład. Odgonimy chmury, to ulewą spadnie słońce. Szmaragdowy będzie świat" - to fragment piosenki Magdaleny Kulczyńskiej, która dała tytuł całej jej płycie: „Szmaragdowy świat". W jednym z utworów na tym krążku z artystką wystąpił w duecie Wojtek Cugowski. Całość jest utrzymana w popowo-rockowym klimacie. Aż chciałoby się, by ten materiał zyskał popularność również poza rodzinnym Goleniowem artystki, bo piosenki są na tyle interesujące, że z pewnością zyskałyby wielu fanów - tego właśnie życzymy!

Nauczycielka, która śpiewa

Piękna i uzdolniona mieszkanka Goleniowa mówi, że jej debiutancka płyta jest spełnieniem marzeń.

- Zawsze wiedziałam, że nagram płytę. Prędzej niż później. Wyszło później, bo już trzydziecha na karku - żartuje. - Ale się udało i to jest najważniejsze.

Na co dzień Magdalena jest nauczycielką języka angielskiego w „Szkolnej 13", czyli w Szkole Podstawowej nr 8 oraz w Liceum Ogólnokształcącym.

- Wychowałam się na Whitney Houston, to była moja pierwsza idolka. Zresztą, od najmłodszych lat

...