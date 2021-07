Szkody na działkach, szkody na osiedlach. Dzik w wielkim mieście

REKLAMA

Komentarze

Pasztet 2021-07-09 16:37:27 W wolnym i demokratycznym kraju mamy prawo do coming outu i ujawnienia że bardzo lubimy pasztet z dzika. Dziczyzna jest wyborna tylko wymaga zdolności kulinarnych. To nie jest przemysłowa hodowla świnek jak w Danii

ala 2021-07-09 14:44:22 To przykre że na tym forum wypowiada się tylu potencjalnych morderców.

Ujawnionych 2021-07-09 14:10:34 tu na forum ekoświrów mających często problemy z identyfikacją przynależności do własnego gatunku proszę o podanie adresów. Odłowione dziki zostaną dostarczone prosto do was. Miłej zabawy!

@Strzelać, Wicełowcz 2021-07-09 14:07:17 A może tak postrzelać do waszych bachorów, bo brud roznoszą?

Aneta 2021-07-09 13:20:55 Ludzie roznoszą koronawirusa. Też do nich będziecie strzelać?

Pomorzanin 2021-07-09 11:34:22 W końcu ktoś powinien sie zabrać za RODy a nie za dziki... Czemu powstają na nich osiedla całoroczne skoro mozna wybudować tylko altankę? Co się dzieje ze śmieciami i ściekami? Czemu w pobliżu działek tak śmierdzi zarówno latem jak i zimą?...

wicełowczy 2021-07-09 11:26:05 Strzelać bo roznoszą wirusy i choroby. Jest ich za dużo nie mają drapieżnika do selekcji to wkracza człowiek ze strzelbą. Dla ich dobra bo jak zachorują to wszystkie się zarażą i umrą czyli padną

akcja-reakcja 2021-07-09 10:46:18 Kto spróbuje skrzywdzić dzika na moich oczach, niech spodziewa się dokładnie takiej samej krzywdy na sobie. Nie zawaham się ani chwili.

@@taka prawda 2021-07-09 10:19:08 A kto zanieczyścił całe środowisko naturalne na Ziemi? Ludzie czy dziki?

@taka prawda 2021-07-09 09:43:44 To napisz nam dlaczego ty konkretnie robisz większe szkody niż dziki.

Juryści 2021-07-09 09:42:19 Prawo dzika to jak prawo człowieka. Przecież można ogłosić prawa aborcyjne dla dzików i sprawa się rozwiąże

taka prawda 2021-07-09 09:00:48 Ludzie czynią dużo większe szkody niż dziki.

Strzelać 2021-07-09 08:56:05 tak jak strzelają w Niemczech czy w Danii w której niedawno zabito ostatniego dzika ze względu na zagrożenie ASF. Nadmierna populacja dzików wypychana jest z lasów do miast - to nie miasta wchodzą do lasów tylko dziki do miasta! Obszar lasów się powiększa ale dzików jest zwyczajnie za dużo.

Duńczyk Szkot 2021-07-09 08:54:37 Możemy rozwiązać wasze problemy z dzikami

Anna 2021-07-09 08:20:17 Do Świnujścianki - ciekawe kobieto jaką będziesz miała traume widząc psa zabitego przez dzika. W Szczecinie był taki przypadek.

many 2021-07-09 07:48:40 Jakim trzeba być człowiekiem żeby chcieć komuś odebrać życie? A poza tym jeżeli zwierzęta leśne nie mają wstępu do miasta to człowiek nie powinien mieć wstępu do lasu.

weger 2021-07-09 06:54:46 Zawsze mam dla nich przygotowane ziemniaki. Bardzo je lubią.

amino 2021-07-08 23:46:20 ludzie sa najwiekszymi szkodnikami na tej planecie

Człowiek 2021-07-08 23:30:33 Mieszkaliśmy sobie spokojnie od X wieku albo dłużej najpierw na wsi a potem w mieście ale przyszły świnie, ryją nasze ogródki i grzebią w śmieciach. A co będzie jak zjedzą zdechniętego nietoperza?

dzik 2021-07-08 22:28:39 Zabieracie nam lasy, wkraczacie na nasz teren. Człowiek to najpodlejsze stworzenie...

jamcito 2021-07-08 21:30:53 Na dzialkach Gorki Ustowskie dziki tez robia spustoszenie.

Bogdan 2021-07-08 20:55:54 Skoro miasto nie chce odstrzelać dziki to powinno płacić działkowcom odszkodowania tak jak rolnikom za zniszczenia upraw przez zwierzęta leśne.

Do racjo 2021-07-08 20:20:17 Je kabanosy ale wegańskie

Sławek 2021-07-08 20:19:08 W Dani dzików już nie ma i jakoś nikt nie płacze i nikt nie robi sobie awatarów z dziczka że go kocha

Racjonalista 2021-07-08 19:46:47 Nie rozumiem, jak ktokolwiek może mieć wątpliwości. Strzelać, to są szkodniki. Szczury, komary karmicie, cieszycie się z ich obecności? Kilka razy w miesiącu spotykam się z nimi w l.arkonskim, k. Osowa. Coraz bardziej pewne siebie, ludzi się nie boją. Tylko czekać jak zeżrą jakiegoś psa, potem zaatakują dzieciaka. No ale u nas ludzie jak swinoujścianka. Trauma bo widziała truchło dzika. Po wizycie w rzeźni chyba by umarła. A kabanosy je

szczecinianin 2021-07-08 19:26:38 Strzelać aż do skutku, zanim będzie za późno