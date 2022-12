Szkło i panele na szczycie starej drukarni

Sporo się dzieje w przebudowywanym i odrestaurowywanym budynku starej drukarni przy ul. Świętego Ducha 1 w Szczecinie. Nad dwoma wzniesionymi od podstaw górnymi kondygnacjami trwają właśnie prace przy zadaszeniu zabytkowego gmachu.

Konstrukcja z aluminiowych profili wypełniana jest taflami szkła. Walory estetyczne nowego dachu to jedno. W założeniu ma on pełnić równie ważną funkcję użytkową - montaż paneli fotowoltaicznych sprawi, że ten stanie wielką baterią do wyłapywania promieni słońca, zapewniając budynkowi własne i czyste źródło dostaw energii.

Kilka tygodni temu rozpoczęło się wstawianie nowych okien w patio, wewnętrznym dziedzińcu. Nowymi elementami wypełniającymi z kolei tę do niedawna jeszcze zdegradowaną i martwą przestrzeń będą m.in. ruchome schody i winda, których konstrukcje również tam już się pojawiły.

Prace dekarskie równocześnie prowadzone są przy odnowie poszycia kopuły narożnej, głównej wieżyczki ryzalitu z przyszłym wejściem na styku ulic Świętego Ducha i Dworcowej. Na jej szczycie ma stanąć 3-metrowej wysokości odtworzona rzeźba Merkurego, która niegdyś była

...