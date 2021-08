Szczury wchodzą do mieszkania

Jedna z mieszkanek Barlinka (dane do wiadomości redakcji), ma wielki problem. Są nim szczury które zagnieździły się w jej komórce przed budynkiem, w którym mieszka i pod podłogą w jej łazience.

- Boję się spać w sypialni i się kąpać - opowiada barlinianka. - Wszystko przez szczury, które zalęgły się prawdopodobnie w przydomowych komórkach i wchodzą do mieszkań. Przed komórkami stoją pojemniki na śmieci, w tym na bioodpady. Pewnie to sprawia, że jest ich sporo. Widziałam je w mojej komórce i koło wspominanych pojemników. Najgorsze jest jednak to, że widziałam szczura w mojej łazience. Od tego czasu nie śpimy spokojnie, a o dłuższym pobycie w łazience nie ma mowy.