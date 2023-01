Szczecińskie muzeum ma obiekt z kolekcji, o której mówi cały świat

Brązy z Beninu, czyli obiekty sztuki afrykańskiej, to jeden z najgorętszych tematów w światowym muzealnictwie ostatnich lat - zostały zrabowane w czasach kolonialnych, a teraz niektóre europejskie muzea decydują się zwrócić część z nich mieszkańcom Czarnego Lądu. Jedną z dwóch placówek muzealnych w Polsce, które posiadają brązy z Beninu, jest Muzeum Narodowe w Szczecinie. Jak ustalił "Kurier Szczeciński", szczecińska instytucja byłaby ewentualnie gotowa wypożyczyć swój artefakt, ale oddać go nie zamierza.

W XIX wieku państwa europejskie okupowały afrykański kontynent i eksploatowały go na różne sposoby. Jednym z przejawów rabunkowej polityki kolonizatorów było wywożenie dzieł sztuki. W 1897 roku Brytyjczycy splądrowali pałac królewski w Beninie - znajdującym się na terytorium dzisiejszej Nigerii - i ukradli wytwory lokalnych artystów, przenosząc je do Londynu. Potem obiekty trafiły do placówek w całej Europie. Rząd nigeryjski o zwrot brązów z Beninu walczył przez lata. Długo nie był słuchany. Jednak ostatnio klimat polityczny zaczął się zmieniać.

