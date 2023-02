Szczecińska Energetyka Cieplna apeluje. Proszę oszczędzać i drzwi zamykać!

Oszczędzają bogaci i nam się opłaci - mówi stare przysłowie. Dotyczy ono również energii. O tym, że trzeba oszczędzać, przypominają nam nie tylko rachunki.

Z początkiem roku 2023 Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaczęła inicjatywę o nazwie „Kampania 20 stopni". Na stronie https://20stopni.pl/ można sprawdzić, jaki jest efekt kontrolowania temperatury w swoim domu.

Nazwa kampanii odnosi się do wyników badań. Średnia temperatura w polskich domach to 22 stopnie Celsjusza. Gdyby wszyscy obniżyli ją do 20 st. C, to zużycie ciepła zmniejszyłoby się o około 10-15 procent. Spowoduje to oszczędności nie tylko na rachunkach. Okazuje się, że spalono by około miliona ton węgla mniej, co z kolei ograniczyłoby emisję dwutlenku węgla o około 2 mln ton!

O oszczędzaniu energii przypomina także Szczecińska Energetyka Cieplna, która jest zrzeszona w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Na

