SEC: ciepło powinno popłynąć już w czwartek. Blok A w EC Pomorzany w rozruchu

- Kiedy w końcu grzejniki będą ciepłe? - to ostatnio najczęściej zadawane pytanie w redakcyjnym telefonie od szczecinian, którzy są odbiorcami ciepła z ogólnomiejskiej sieci. - Nocą temperatura spada do pięciu stopni, nie sposób wytrzymać w wyziębionych mieszkaniach - mówią nasi Czytelnicy i nie szczędzą ostrych słów w stosunku do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

- Ciepło powinno popłynąć już w czwartek rano, jeden z dwóch bloków Elektrociepłowni Pomorzany, dokładnie blok A, powinien zostać uruchomiony 29 września, na co czekamy - mówiła w czwartek Ewa Chmielewska, dyrektor działu marketingu i komunikacji spółki Szczecińska Energetyka Cieplna, która jest odpowiedzialna m.in. za przesył ciepła do mieszkań z obu szczecińskich elektrociepłowni PGE. - Czekamy na informację od PGE o uruchomieniu jednostki. Dodam jeszcze, że blok A był w planowym postoju do 28 września br,. a od dzisiaj powinien już funkcjonować.

Zatem niektórzy szczecinianie mogą mieć ciepłe kaloryfery dopiero w czwartkowy wieczór. Natomiast zakończenie remontu bloku B Elektrociepłowni Pomorzany zaplanowano na połowę października. Zarówno EC Pomorzany, jak i remontowana EC Szczecin, pełną parą zaczną działać dopiero od połowy listopada.

