Szczecin wolny od podatku na cztery łapy?

Gdy Ministerstwo Finansów podnosi górną granicę opłaty od posiadania psów do 135 zł, to szczeciński magistrat zamierza uwolnić mieszkańców od tej daniny, rezygnując z jej pobierania. Projekt uchwały w tej sprawie przez prezydenta właśnie został skierowany do oceny merytorycznej komisji Rady Miasta Szczecina.

W porządku obrad najbliższej sesji, zaplanowanej na 19 października, jest m.in. projekt uchwały nr 204. Dotyczy zniesienia dotychczas obowiązującej w naszym mieście opłaty od posiadania psów. Jeżeli zostanie pozytywnie zaopiniowany przez radnych, a następnie uchwalony, to Szczecin dołączy do grona ośrodków w kraju - m.in.: Bydgoszczy, Katowic, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia - które nie pobierają od mieszkańców tzw. podatku na cztery łapy.

Jest to podatek samorządowy. To znaczy, że wpływy z jego pobierania zasilają budżet gminy. Zgodnie z ustawą O podatkach i opłatach lokalnych, rada miasta lub gminy może uchwalić opłatę od posiadania psów, ale równie dobrze może też z niej zrezygnować.

W Szczecinie dotychczas „podatek na cztery łapy" wynosił 50 zł. Gdy zostanie

