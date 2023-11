Szczecin nadgonił. O studiach MBA, o tym, jak nasze miasto ucierpiało, i jak się rozwija

Z prof. Dariuszem ZARZECKIM z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, twórcą studiów podyplomowych Master of Business Administration na US, rozmawia Alan SASINOWSKI



- Niedawno na uczelni zorganizowano uroczystą akademię z okazji ćwierćwiecza MBA. To studia podyplomowe dla menadżerów, którzy muszą mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe. Jaki to egzotyczny pomysł - akademiccy teoretycy uczą praktyków, jak zarządzać biznesem...

- Na naszym wydziale uczymy ludzi zarządzania przedsiębiorstwami i zarabiania pieniędzy, organizacji pracy. Znamy się na tym. I nie brakuje u nas praktyków. Najlepiej, gdy jest miks tych dwóch rzeczy, nauki i praktyki. Geneza studiów MBA, które powstały w latach 50 ubiegłego wieku w USA jest taka, że chciano podnosić kwalifikacje osób nie mających wykształcenia ekonomicznego, a które znalazły się w biznesie. W Polsce studia MBA pojawiły się w latach 90., bo w poprzednim systemie właściwie nie było przedsiębiorstw działających w warunkach wolnego rynku, w których potrzebni byliby menadżerowie.

- Na US wszystko

