Szczecin jeszcze bardziej jachtowy. Otworzą centrum projektowo-badawcze

Przed laty Szczecin miał stocznię, która budowała jachty. Tradycja ta jest kontynuowana w aglomeracji przez projektantów i firmy prywatne. Wkrótce stolica regionu stanie się jeszcze bardziej związana z tą sferą gospodarki, gdyż otwarte zostanie nowoczesne biuro projektowo-badawcze branży jachtowej.

Nastąpi to 2 września br., a według inwestora „Szczecin dołączy do najbardziej znaczących miast na mapie żeglarskiej świata". Ma to sprawić Balticdesigne Institute należący do niemieckiej Grupy Hanse Yachts, nowoczesne biuro projektowo-badawcze branży jachtowej.

- Czeka nas mnóstwo pracy, już teraz wiemy, że będziemy w Szczecinie tworzyć wyjątkowe jednostki - mówi Maciej Twardowski, dyrektor zarządzający goleniowskim zakładem produkcyjnym Technologii Tworzyw Sztucznych. Jest to firma należąca do GHY, która przed laty rozpoczęła historię tej grupy i jej centrum projektowo-badawczego na Pomorzu Zachodnim. Teraz w Goleniowie produkowane są luksusowe jachty. Ponadto powstają tam kadłuby, pokłady, podłogi do łodzi żaglowych i motorowych. Są to jachty morskie o długości od 30 do 62 stóp. Na

...