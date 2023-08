Studenci szukają mieszkań. Łatwo nie jest

Wysokość czynszu w programie „Dom dla studenta” to 400 zł. Program „Dom dla studenta” – wspólny projekt Miasta Szczecin oraz Szczecińskiego TBS realizowany od 2014 roku. Jest skierowany do studentów szczecińskich uczelni wyższych na stałe mieszkających poza Szczecinem i spełniających odpowiednie kryteria dochodowe. Fot. Dariusz GORAJSKI

Trwa właśnie gorący okres dla studentów - szukają mieszkań. W Szczecinie za jednoosobowy pokój generalnie zapłacą nie mniej niż tysiąc złotych. Alternatywy to akademiki czy program „Dom dla studenta" Urzędu Miasta Szczecin.

Oto typowe oferty z portalu OLX. 1200 złotych zapłacimy za pokój jednoosobowy o pow. 17 mkw. z dostępem do kuchni i łazienki (tylko dla „osoby niepalącej, utrzymującej czystość") w okolicach placu Kościuszki. 1050 zł to koszt jednoosobowego pokoju w mieszkaniu w centrum miasta - z możliwością wynajęcia większego pokoju dla dwóch osób za 1450 zł. Kolejna propozycja: „Zapraszamy do najmu 23-metrowego pokoju z loggią, która może stanowić dodatkową sypialnię (7mkw.). Cena najmu pokoju to 1300zł miesięcznie (plus opłaty ok. 300 zł). Mieszkanie mieści się w centrum Szczecina przy świetnie skomunikowanym placu Kościuszki, na trzecim piętrze eleganckiej kamienicy".

- Ceny pokojów zaczynają się od tysiąca złotych - relacjonuje Magda, studentka Akademii Sztuki w Szczecinie. - W tej chwili wynajmuję pokój za 1150 zł, w zimie, gdy wzrosły koszty ogrzewania, musiałam płacić

...