Studenci na razie mogą zostać w pałacu

Zwrot akcji w sprawie studentów kierunków muzycznych Akademii Sztuki w Szczecinie. Jeszcze na początku tego miesiąca wydawało się, że nie będą mogli uczyć się w należącym do uczelni Pałacu Ziemstwa Pomorskiego. Ale jest dobra wiadomość: zostaną na miejscu. Co nie oznacza, że rozwiązano wszystkie problemy związane z gmachem przy al. Niepodległości.

Kiedy w czerwcu w budynku AS przy ul. Kolumba doszło do eksplozji, w której ucierpiały studentka i dwie wykładowczynie, uczelnia zrobiła audyt w każdym ze swoich obiektów. W ich trakcie odkryła, że w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego, gdzie wcześniej działał bank, nie zmieniono funkcji biurowej na edukacyjną. Funkcja powinna zostać zmieniona, gdy uczelnia przejmowała ten budynek w 2017 roku, za kadencji poprzednich władz akademii. Oznaczało to nie tylko to, że studenci nie powinni uczyć się w pałacu w tym roku akademickim, ale że nie powinni też tego robić wcześniej. Uczelnia na początku października komunikowała, że szuka dla nich alternatywnych rozwiązań.

- Najważniejsza informacja: nasi studenci będą mogli nadal bez przeszkód uczyć się w

