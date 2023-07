Strefa uwolniła chodniki

Pierwsze godziny obowiązywania nowych zasad dotyczących parkowania na szczecińskim Starym Mieście pokazały, że wprowadzenie SPP to dobry pomysł. Zastawione w ostatnich miesiącach ulice, chodniki i zieleńce w poniedziałek, przynajmniej do południa, stały się dostępne dla pieszych. Większość kierowców parkujących w wyznaczonych miejscach miała opłacony postój. Nie wszyscy chyba jednak dobrze zapoznali się z nowym regulaminem i może ich czekać przykra niespodzianka.

- Na sześciu ulicach wyłączonych w marcu ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto obowiązują opłaty za parkowanie SPP - przypomina Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Do płatnej strefy włączono ulice: Łaziebną, Mariacką, część Tkackiej (od pl. Żołnierza Polskiego do Grodzkiej), część Staromłyńskiej (od pl. Żołnierza Polskiego do Końskiego Kieratu), część ul. Koński Kierat (od Mariackiej do Farnej) oraz część ul. Staromiejskiej (od Grodzkiej do Wyszyńskiego). W lutym Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie pozbawienia tych ulic kategorii

...