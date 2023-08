Stawki coraz wyższe, a i tak brakuje rąk do pracy

Sezon w pełni, a rąk do pracy wciąż potrzeba w miejscowościach turystycznych. Nad morzem najbardziej brakuje ludzi do sprzątania i pracy w handlu. Tutaj stawki wzrosły najbardziej - rekordowe sięgają nawet 60 złotych za godzinę pracy przy sprzątaniu pokojów, domów wczasowych czy hoteli. Jeszcze rok temu usługi porządkowe świadczyły głównie panie z Ukrainy, jednak odeszły do bardziej ambitnych zajęć. Niewesoło jest także w nadmorskim handlu: - Trzeba zapewnić wyżywienie, zakwaterowanie i stawkę minimum 25 złotych na godzinę, a i tak chętnych brak - mówi przedsiębiorca z Międzyzdrojów.

Wakacje przekroczyły półmetek, ale czy to oznacza, że rekrutacje w pracy sezonowej się zakończyły? Wręcz przeciwnie, ofert na wakacyjne zlecenia jest wciąż sporo: pracowników potrzebuje gastronomia, małe sklepy z pamiątkami i nadmorskie hipermarkety czynne niekiedy całą dobę oraz hotele, domy wczasowe i pensjonaty.

- Potwierdzają się nasze obserwacje sprzed kilku miesięcy, że bieżący sezon nie przynosi rekordowo wysokich wynagrodzeń w sektorze pracy sezonowej, ale jest kilka zaskoczeń. Rok temu na wagę

...