Stara Rzeźnia rozruszała Łasztownię

Wiosną 2015 roku oficjalnie otwarto Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na szczecińskiej Łasztowni. Powstało w zrewitalizowanym budynku dawnej rzeźni miejskiej. Kiedy trzy lata wcześniej Laura Hołowacz, prezes Grupy CSL, podejmowała decyzję o zakupie obiektu, wiele osób się zastanawiało, czy to ma sens. Budynek był zniszczony, teren poprzemysłowy i niezbyt dostępny. Jak tu stworzyć biuro, a jeszcze centrum kultury i restaurację? Okazało się jednak, że był to dobry pomysł. Powstała ciekawa przestrzeń miasta, którą polubili mieszkańcy i turyści.

- Myślenie o przestrzeni wymaga wyobraźni i miłości, a ja pokochałam ten budynek od pierwszego momentu - mówi Laura Hołowacz. - Mogliśmy kupić piętro w biurowcu, ale tam nie ma duszy, jest tylko przestrzeń do pracy. My stworzyliśmy miejsce, które stało się pionierem powrotu Łasztowni do serc mieszkańców Szczecina. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że projekt był sukcesem, a Stara Rzeźnia pierwszym krokiem do rewitalizacji całej przestrzeni.

Łatwo nie było. Rewitalizacja tego miejsca wymagała sporej determinacji, gdyż obiekt znajdował się

