Średniowieczne komputery. „Astrolabia” – nowa książka kapitana Gawłowicza

- Sukcesom nauki pomagały instrumenty, wśród których wyróżnia się astrolabium, udoskonalane na przestrzeni wieków i wykorzystywane w różnych cywilizacjach - pisze we wstępie do swojej książki pt. „Astrolabia" kpt. ż.w. Józef Gawłowicz. - Nazwano je średniowiecznym komputerem, gdyż było instrumentem wszechstronnym, używanym w astronomii, nawigacji, astrologii oraz geodezji.

Właśnie wyszło drugie wydanie tej książki. Poprzednie, w ubiegłym roku, w całości trafiło do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który był sponsorem tamtej publikacji. Służy spółce do celów promocyjno-edukacyjnych. Egzemplarze książki trafiły m.in. jako nagrody w konkursach dla dzieci i młodzieży, przyczyniając się do szerzenia wiedzy o morzu.

Najnowsze „Astrolabia" można będzie kupić w księgarni Starej Rzeźni na szczecińskiej Łasztowni. Bogato ilustrowany album wyszedł z wydawnictwa printshop, a sponsorem książki jest szczecińska spółka CSL. Jej szefowa Laura Hołowacz dała się poznać jako mecenas wielu przedsięwzięć kulturalnych rozsławiających morski charakter portu i regionu.

...