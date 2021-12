Sprzątanie za grosze. Urząd Miasta w Świnoujściu wybrał rażąco niską ofertę

Czy to możliwe, aby dwukondygnacyjny obiekt biurowy o powierzchni 180 mkw. sprzątać codziennie za 18 tys. zł rocznie? W Świnoujściu mówią, że tak.

Zakończono zbieranie ofert na utrzymanie czystości w lokalu miejscowej Informacji Turystycznej w 2022 roku. Wybrano ofertę spółki Jantar 2, która w tym roku także świadczy takie usługi. Miasto zarezerwowało na zadanie blisko 32,5 tys. zł netto. Na przygotowane przez urzędników zapytanie odpowiedziało 5 podmiotów, w tym wspomniana spółka. Padały kwoty od 26 tys. zł aż do 38 tys. zł. Tylko Jantar zaproponował swoje usługi za znacznie mniejsze pieniądze. Firma chce dostawać jedynie 18 660 zł. Zdaniem obserwatorów oferta ta nie powinna zostać przyjęta, a to z uwagi na rażąco niską cenę. Prawo zamówień publicznych mówi, że tak powinno się stać, gdy jest ona o 30 procent niższa od szacunkowej. W tym przypadku Jantar 2 chciał dostać aż 43 procent mniej od tego, co zaproponował magistrat. Mimo tak ogromnej rozbieżności urzędnicy postanowili uznać, że ten podmiot właśnie zasługuje na zawarcie umowy. Ma ona obowiązywać przez cały przyszły rok.

