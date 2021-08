Sołtysi Roku 2021 wybrani!

Po 5 tysięcy złotych dostaną sołtysi uhonorowani tytułem Sołtys Roku 2021. Nagrody trafią do rąk Wioletty Zientek z Rogowa, Violetty Zbytek z Białego Zdroju i Macieja Radomiaka z Objezierza.

Rozstrzygnięto dziewiątą edycję plebiscytu na najlepszego sołtysa w województwie. O zwycięstwo rywalizowało 65 sołtysów.

- Sukces ma wielu ojców - skromnie mówi 23-letni Maciej Radomski, sołtys Objezierza w gminie Krzęcin. - Mamy we wsi bardzo fajną ekipę ludzi, dzięki którym udaje się wiele dobrego zrobić. Cieszę się, że mieszkańcy mnie docenili za moje starania. Piszemy wiele projektów, organizujemy mnóstwo różnych imprez dla naszych mieszkańców. I oczywiście mamy kolejne plany, by we wsi żyło się lepiej.

Maciej Radomiak został sołtysem Objezierza w 2019 r. Założył prężnie działające Koło Gospodyń Wiejskich, które liczy 42 osoby. Jest ono najbardziej aktywnym, kół gospodyń w powiecie choszczeńskim. Sołtys prowadzi działania sprzyjające ochronie środowiska, m.in. „Dzień krokusa", podczas którego mieszkańcy sołectwa sadzą bulwy krokusów przed swoimi domami. Pełni też funkcję radnego Lokalnej

...