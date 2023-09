Skarpa z widokiem na plac Tobrucki

Magistrat zamierza w przetargu ustnym nieograniczonym sprzedać zieloną skarpę przy ul. Dworcowej. W tej sprawie jest zgoda wszelkich miejskich jednostek oraz sprzeciw miejscowej Rady Osiedla Stare Miasto. Ostateczną decyzję w sprawie podejmą miejscy radni - podczas najbliższej sesji (5 września) - w głosowaniu nad projektem uchwały nr 197/23, przygotowanym przez Annę Szotkowską, zastępcę prezydenta Szczecina.

Chodzi o niewielką działkę (nr 8/31 z obrębu 1038), zajmującą niewiele ponad 0,15 ha. Atrakcyjnie jednak położoną: na skarpie Starego Miasta i z widokiem na pl. Tobrucki. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - „Stare Miasto i plac Tobrucki" - to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Z przewagą tej pierwszej (co najmniej 50 proc. powierzchni użytkowej nowej zabudowy mają zajmować mieszkania), choć dopuszczający możliwość lokalizacji „lokali handlowych o powierzchni sprzedaży do 600 m kw.".

„Proponuje się sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu, jako najkorzystniejszą formę z punktu widzenia bieżących wpływów do budżetu miasta"

