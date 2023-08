Naprawią skarpę na Szafera

Gwarancja skarpy wzdłuż ul. Szafera nie obejmuje osuwisk powstających w wyniku opadów deszczu. Miasto będzie ją naprawiać w ramach bieżącego utrzymania Fot. bip.um.szczecin.pl

Jeśli pogoda pozwoli, w środę rozpoczną się prace naprawcze przy podmytej skarpie wzdłuż ul. Szafera w Szczecinie. Po raz kolejny, mimo zabezpieczenia, zaczęła ona „spływać" pod koniec czerwca. Sytuacja zaniepokoiła jednego z lokalnych radnych, a Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zapewnia, że podejmuje odpowiednie działania.

O podmyciu skarpy pod koniec czerwca informował szczeciński radny Patryk Jaskulski.

- W wyniku burz doszło ponownie do osunięcia się fragmentów „pechowej" skarpy przy ulicy Szafera. Mieszkańcy alarmują, że w rezultacie tego osuwiska, bariery ochronne zaczęły się chybotać, a niektóre z nich wręcz wiszą w powietrzu - informował prezydenta Szczecina w jednej ze swoich interpelacji.

Prosił w niej także o pilne zabezpieczenie barier, bo stanowi to zagrożenie dla mieszkańców. Miasto zapewniło go, że stan skarpy jest na bieżąco monitorowany, a prace mające na celu ustabilizowanie bariery wzdłuż drogi rowerowej zostały zlecone.

- Zważywszy na sytuacje hydrologiczno-geologiczną terenu roboty związane z naprawą powstałych ubytków nie są objęte zakresem obowiązującej gwarancji wykonawcy inwestycji, dlatego ich zlecanie następuje w ramach odrębnych postępowań - poinformował Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. - Mając na uwadze ryzyko powstawania kolejnych osuwisk trwają działania związane z oszacowaniem kosztów dokończenia robót wzmacniających skarpę na całej długości w technologii tożsamej do zastosowanej poprzednio.

Część skarpy była już bowiem naprawiana po wcześniejszych intensywnych opadach, które także spowodowały ubytki na innym odcinku. Miasto przystąpiło wtedy do sporządzenia opracowania planu naprawczego. Powstał on jednak wcześniej i nie objął odcinka, który uległ uszkodzeniu pod koniec czerwca. Dlatego do zabezpieczenia kolejnego osuwiska Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przystępuje obecnie w ramach bieżących prac.

- ZDiTM planuje rozpocząć w środę, 9 sierpnia, roboty naprawcze przy osuwającej się skarpie na ul. Szafera, jeśli warunki pogodowe pozwolą - informuje Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy tej instytucji. - Technologia robót będzie taka sama, jak przy poprzednich pracach, czyli ułożona zostanie geokrata.

Podczas robót wygrodzony będzie pas ruchu położony bezpośrednio przy skarpie. Utrudnienia powinny zakończyć się do soboty, 12 sierpnia. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI