Skarga na Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Za dużo pał z matematyki?

Prawie jedna trzecia klasy maturalnej w szkole w Chojnie dostała na koniec roku jedynki z matematyki - alarmuje Czytelnik. Zdaniem dyrekcji, zarzuty rodzica „kreują fałszywy obraz szkolnej rzeczywistości", a problemy szkolne należy rozwiązywać w szkole.

Jeden z rodziców uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, pow. gryfiński, ma duże zastrzeżenia do jednej z nauczycielek uczących tam matematyki.

- W klasie liczącej 32 uczniów, aż 10 osób otrzymało na koniec roku ocenę niedostateczną - relacjonuje mieszkaniec Chojny. - Nie mogą przystąpić do matury. Dla nich to dodatkowe obciążenie psychiczne, konieczność zaktualizowania planów życiowych. Większość osób może powiedzieć: „skoro się nie uczyli, to mają tego efekty". Nie jest to prawda. W tej szkole matematyki naucza kilku nauczycieli, ale problem dotyczy tylko jednej grupy, w której uczy ta pani. Diagram kołowy czytelnie ukazuje, że blisko 72 proc. uczniów danej grupy zostały wystawione oceny niedostateczne i dopuszczające. Natomiast na drugim końcu są osoby z ocenami dobrymi i bardzo dobrymi, które stanowią tylko 12,5 proc.

Rodzice uczniów, jak twierdzi czytelnik, wielokrotnie podejmowali próby zmiany nauczycielki. Bez

...