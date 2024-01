Sezon na depresję. Jak wspierać odporność zimą?

Z Zuzanną LAMCZAK, dietetykiem klinicznym i sportowym ze Szczecina, rozmawia Artur NOWICKI

- Chyba nie tylko ja widzę codziennie przygnębionych, smutnych ludzi. Jesienią i zimą znacznie częściej niż w słoneczne, ciepłe dni...

- Wiele osób wraz ze zmniejszeniem się ilości promieni słonecznych na zewnątrz, kiedy dni są krótsze, na dworze jest ciemno, szaro i ponuro może odczuwać przygnębienie, no i dodatkowo pojawiają się infekcje.

- Można temu zaradzić dzięki diecie?

- Depresja sezonowa, a także jej postać przewlekła wynika między innymi z niedoborów neurotransmiterów, takich jak serotonina czy dopamina, wtedy skuteczne mogą okazać się leki psychiatryczne. Natomiast przyczyna często tkwi w odżywianiu i niedoborach z nimi związanych. W okresie jesienno-zimowym jesteśmy narażeni na częste infekcje, nierzadko lekarze przepisują antybiotyki, które zabijają także dobre bakterie jelitowe. W konsekwencji prowadzi to do obniżonej odporności, słabszego trawienia, a także wpływa na nastrój, samopoczucie, poziom energii. Częste stosowanie antybiotykoterapii może prowadzić do depresji.

...