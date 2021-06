Seniorzy coraz bardziej cyfrowi

W kraju ok. 75 proc. klientów ZUS otrzymuje świadczenia na rachunek bankowy. Podobne dane notujemy w Zachodniopomorskiem, gdzie na terenie koszalińskiego oddziału również 3/4 emerytów i rencistów wybiera konto w banku. Natomiast w szczecińskim oddziale ten wynik jest nieznacznie niższy i wynosi 73,7 procent - wylicza Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.

Od kilkunastu lat wypłaty świadczeń na rachunki bankowe stopniowo rosną. Jeszcze w 2005 roku było ich nieco ponad 40 proc., a w 2008 roku - połowa. Świadczenie w formie bezgotówkowej najczęściej pobierają mieszkańcy północnej i północno-zachodniej Polski. To o wiele bezpieczniejsze niż pobieranie świadczeń w gotówce - przekonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Komenda Główna Policji.

Finanse Polaków stają się coraz bardziej cyfrowe. Częściej przelewy robimy przez internet, za zakupy płacimy kartą lub telefonem. Oznacza to oszczędność czasu, większe bezpieczeństwo i wygodę. - Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z instytucjami finansowymi od wielu lat zachęca świadczeniobiorców do

...