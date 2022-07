Sala sportowa może nie powstać. Brakuje kilku milionów złotych

W Mostkowie, gmina Barlinek, ma zostać wybudowana sala sportowa, przy miejscowej Szkole Podstawowej. Brak pieniędzy sprawia, że inwestycja ta stoi pod wielkim znakiem zapytania.

Prace miały się rozpocząć w roku bieżącym. Sala ma pomieścić około 100 widzów. Ma być wyposażona w szatnie z zapleczem sanitarnym, siłownię i salę do squasha. Prace miały zakończyć się w 2023 roku. Pierwotnie koszt budowy miał opiewać na sumę ok. 4 mln zł. Ostatnie informacje mówią już o kwocie 17 mln zł.

O budowę pytali radni w trakcie sesji barlineckiej Rady Miejskiej. Pytali m.in. skąd gmina weźmie na nią pieniądze? Co z terminami rozpoczęcia prac? „Kurier" zapytał o to barlineckie władze. Oto odpowiedź, jaką otrzymaliśmy: „Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mostkowie znajduje się nadal w planach gminy Barlinek. W budżecie gminy na 2022 rok pierwotnie przewidziano na realizację zadania 2 mln zł, a w 2023 roku 7 mln zł. Obecnie gmina posiada kompletną dokumentację budowlaną wraz z pozwoleniem na budowę i jest gotowa do przeprowadzenia

