Rzecznik Praw Pacjenta: nie wystarczy podać numery. Dzwoń jak do przychodni…

Dodzwonić się nie można, a na wysłane do przychodni e-maile nikt nie odpowiada. Takie skargi od pacjentów wielokrotnie wpływały do naszej redakcji. Zgłaszane są także do Rzecznika Praw Pacjenta. Tylko w tym roku (do 30 września) dostał on ponad pół tysiąca takich zgłoszeń na infolinię oraz mniej więcej tyle samo pisemnych wniosków o interwencję. Rzecznik uznał, że przychodnie mają obowiązek zapewnić realną, szybką możliwość kontaktu ze swoją rejestracją. I tę jego wykładnię potwierdził warszawski sąd administracyjny.

- Placówki medyczne, które w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielają świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, mają obowiązek takiej organizacji pracy, aby zapewnić swoim pacjentom realną możliwość kontaktu telefonicznego - stwierdził Rzecznik Praw Pacjenta.

Do tego stanowiska, jak informuje biuro RPP, przychylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który rozpatrywał skargę jednej z placówek medycznych na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta. I jak podaje biuro rzecznika, sąd podkreślił w wyroku, że brak takiej możliwości narusza prawo

...