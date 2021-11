Rzecznik Praw Pacjenta bada sprawę tragicznej śmierci ciężarnej pacjentki z Pszczyny

Obudźmy się

2021-11-04 09:24:44

Te rodzinne ESM-sy wywołują płacz , bezsilność , złość , bunt - jak można zrozumieć tę polityczną decyzje Trybunału Konstytucyjnego - że kompromis który przez lata działał był niekonstytucyjny a rząd dodaje do tego surowe karanie ginekologów a sejm dopuszcza nowe projekty. Niech dzieciątko obumiera - to brzmi jak jakaś katastrofa człowieczeństwa .... jestem przeciwnikiem aborcji na życzenie ... ale brak pomocy matce która nosi w sobie dzieciątko bezczaszkowe to już się nie mieści w głowie