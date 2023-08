Rusza nabór do Rady Dzieci i Młodzieży. Możesz mieć wpływ na edukację

Rusza nabór do VII kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Gremium ma realny wpływ na to co dzieje się w sferze edukacji: podejmuje stanowiska, wyraża opinie, prowadzi badania, przygotowuje raporty, ale przede wszystkim wsłuchuje się w potrzeby młodych ludzi uczęszczających do szkół.

Rada Dzieci i Młodzieży jest organem doradczym przy MEiN i działa od 2016 roku. W jej skład wchodzi 32 członków, po dwóch z każdego województwa. Zachodniopomorskie reprezentują Konrad Antosz oraz Adrian Tomicki.

W tym roku mogą do niej startować nastolatki urodzone między 1 października 2002 r. a 1 października 2010 r.

Obecna rada za cel wzięła sobie między innymi poprawę zdrowia psychicznego uczniów, aktywizację młodzieży, także do pracy przy wolontariacie, możliwość wprowadzenia do szkół nowych form nauczania, a także przeciwdziałanie nadużywaniu

