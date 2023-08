Wzrosła liczba psychologów w szkołach

Fot. Dariusz GORAJSKI

Wzrost o 85 proc. w stosunku do 2022 r. liczby psychologów w szkołach i placówkach oświatowych oraz prawie 2,5 mld zł dodatkowych środków przekazanych w 2022 i 2023 r. na zatrudnienie nauczycieli specjalistów – to kluczowe efekty działań resortu nauki w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci i młodzieży. Najważniejsze informacje i aktualne dane w tym zakresie przedstawiła wiceminister nauki Marzena Machałek podczas konferencji prasowej.

– Do tego wsparcia przygotowywaliśmy się bardzo dobrze i to wsparcie przyśpieszyliśmy w związku z tym, że wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież, dotknęły skutki pandemii. Dlatego też przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy rekordowy wzrost zatrudnienia specjalistów w szkołach i placówkach, szczególnie psychologów – mówiła Marzena Machałek.

Ministerstwo przedstawia następujące dane. Liczba psychologów w roku szkolnym 2021/2022 wynosiła 4,9 tys. W ciągu roku wzrosła do 9,1 tys., co oznacza blisko 85-procentowy wzrost psychologów zatrudnionych w polskich szkołach i przedszkolach.

– Na przestrzeni dziesięcioleci nie było takiego programu, nie było takiego projektu, w którym nastąpiłoby takie zatrudnienie specjalistów – dodała wiceminister.

1 września 2022 r. został wprowadzony standard zatrudnienia nauczycieli specjalistów w szkołach i placówkach oświatowych. Dzięki tym zmianom liczba specjalistów w szkołach wzrosła z ok. 22 tys. w roku szkolnym 2021/2022 do prawie 43 tys. w roku szkolnym 2022/2023. Ministerstwo szacunej, że liczba etatów nauczycieli specjalistów w 2024 r. wzrośnie o 143 proc. w stosunku do roku 2021. Do czwartego kwartału 2024 r. w szkołach i przedszkolach będzie co najmniej 51 tys. etatów specjalistów.

Ministerstwo Edukacji i Nauki komunikuje: „Obecnie mamy 12,2 tys. pedagogów, w poprzednim roku szkolnym było 10,6 tys. Mamy 9,5 tys. logopedów. Rok wcześniej było 4,9 tys. etatów. W szkołach i placówkach oświatowych mamy już 10,2 tys. pedagogów specjalnych i 1,6 tys. terapeutów pedagogicznych. W 15,2 proc. gmin (376 na 2477) nie ma nauczyciela psychologa. W roku szkolnym 2021/2022 nauczyciela psychologa nie było w 1222 gminach, a więc w 49,3 proc. 74 proc. szkół i przedszkoli ma więcej nauczycieli specjalistów w porównaniu do roku szkolnego 2021/2022”.

Od 1 września 2022 r. do samorządów i innych organów prowadzących trafiło ok. 2,5 mld zł dodatkowych środków dla szkół i przedszkoli na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. W 2022 r. organy prowadzące otrzymały ponad 700 mln zł dodatkowego wsparcia, w tym 520 mln na zatrudnienie dodatkowych specjalistów i 180 mln zł na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Z kolei od 1 stycznia 2023 r. do organów prowadzących trafiło 1 mld 870 mln zł.

Od 2022 r. z budżetu MEiN finansowane są studia podyplomowe na sześciu kierunkach: wczesne wspomaganie rozwoju i wsparcie rodziny, praca w klasach zróżnicowanych, doradca rodziny, wspieranie komunikacji językowej, psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym, pedagog specjalny.

(as)