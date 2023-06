Rudera już nie straszy. ZUT czeka z inwestycją

Teren, który od lat szpecił okolicę, został uporządkowany. ZUT kupił go na cele statutowe Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Nie ma już rudery straszącej od lat przy al. Piastów, a konkretnie w kwartale ograniczonym al. Piastów, ulicami: Ku Słońcu, ks. Witolda i Kordeckiego w Szczecinie. Na terenie należącym kiedyś do PZMot zapanował porządek, a budynek, który pozostał, ozdobili grafficiarze. Na razie jednak nie wiadomo, co powstanie na działce.

Teren i budynki, które się na nim znajdowały, od lat były opustoszałe. Jak to często ma miejsce w takich przypadkach, stały się koczowiskiem bezdomnych. Jeden z nich popadał w coraz większą ruinę, kilkakrotnie dochodziło w nim także do pożarów. Część działki należąca do miasta została już jakiś czas temu uporządkowana, obecnie prace porządkowe zakończył drugi właściciel - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

- Uczelnia kupiła ten teren z przeznaczeniem na działalność statutową - informuje mgr Adrianna Gudzowska, kanclerz ZUT-u.

Jeden z budynków - ten, który

...