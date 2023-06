Doktoranci zjechali do Szczecina. Minister zdrowia musiał odwołać wizytę

Prof. Waldemar Tarczyński mówił młodym naukowcom, że będą kreować współczesny świat. Fot. Dariusz Gorajski

Na Uniwersytecie Szczecińskim zorganizowano Otwarte II Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD). Zaproszenie KRD do naszego miasta jest wynikiem, jak chwali się szczecińska uczelnia, "efektywnej i rzetelnej współpracy z Samorządem Doktorantów US oraz Szkołą Doktorską US".

- Jesteście państwo przyszłością polskiej nauki - zwrócił się do doktorantów rektor US prof. Waldemar Tarczyński. - To wy będziecie kreować współczesny świat. Chcielibyśmy, aby porozumienie w Szczecinie (porozumienie doktorantów różnych uczelni zachodniopomorskich - przypis AS) zaowocowało tym, że najlepsi z najlepszych z naszych szkół doktorskich zostaną tutaj. Mamy nadzieję, że tutaj będziecie realizować wyniki waszych badań w praktyce.

Zastępca prezydenta Szczecina Daniel Wacinkiewicz zwrócił uwagę, że w naszym mieście działa projekt "Akademicki Szczecin", który ma integrować i pomagać młodym naukowcom. Przypomniał, że miasto ufundowało stypendia i nagrody dla najlepszych doktorantów.

- To próba wciągnięcia doktorantów szczecińskich i regionalnych uczelni w sprawy ważne dla miasta - dodawał.

Na US miał pojawić się minister zdrowia Adam Niedzielski. Musiał jednak odwołać wizytę, ponieważ na czwartek zwołano posiedzenie Sejmu. W liście, jaki wysłał do Szczecina, można było przeczytać: "Troska o kreowanie warunków dla rozwoju naukowego oraz dawanie przestrzeni na indywidualną działalność jest jednym z elementów, na które zwraca się szczególną uwagę. Prowadzenia działalności naukowej jest zadaniem, które wymaga wsparcia, aby osiągnąć efekt kompletnego przygotowania merytorycznego w dalszej działalności zawodowej. Jest to szansa na zbudowanie wybitnej kadry akademickiej z wykorzystaniem całego jej potencjału na arenie krajowej i międzynarodowej. Doceniam działalność Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie współpracy z organizacjami publicznymi, która daje możliwość rozwoju szkolnictwa wyższego w całym kraju". ©℗ (as)