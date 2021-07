Rozbudowa bocznicy postojowej Zaleskie Łęgi. Nowe hale z myjnią, tory i rozjazdy

Rusza rozbudowa bocznicy kolejowej Szczecin Zaleskie Łęgi na Międzyodrzu. W środę (14 lipca) wbite zostały pierwsze symboliczne łopaty pod tę inwestycję wartą prawie 90 milionów złotych. Powinna być gotowa do użytku najpóźniej za 30 miesięcy. Wykonawcą zadania na zlecenie PKP Intercity SA jest Torpol SA z Poznania.

- To kolejny bardzo ważny dzień dla Szczecina i dla Pomorza Zachodniego. Ruszamy z inwestycją do obsługi składów pociągów kursujących na najdłuższych trasach przez kraj, które przyjeżdżają tu i stąd odjeżdżają, m.in. do Olszytna, do Przemyśla czy do Wrocławia - mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. - Powstanie nowoczesna hala do podstawowych przeglądów wagonów i napraw. Tu będzie też ekologiczna nowoczesna myjnia. Wszystko po to, by pasażerowie mieli lepszy komfort podróżowania.

Jak stwierdził Małecki podczas środowej konferencji prasowej, dzięki inwestycji dwukrotnie zwiększona będzie możliwość obsługi technicznej pociągów. Po przebudowie, rozbudowie i modernizacji nowa stacja postojowa Zaleskie Łęgi pozwoli na jednoczesną pracę nie

