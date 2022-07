Remonty mogą zagrażać życiu ptaków. Spółdzielnia: remontujemy, ale pod nadzorem

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie remontuje budynek przy ul. Jugosłowiańskiej 35. Mieszkańcy interweniują, bo trwa okres lęgowy dla m.in. jerzyków. Zarządca budynku zapewnia, że remont jest prowadzony pod nadzorem ornitologicznym.

Stropodachy są ważnym siedliskiem chronionych gatunków ptaków, takich jak m.in. jerzyki, kawki, wróble czy pustułki. Od marca do drugiej połowy sierpnia trwają lęgi ptaków.

- Spółdzielnia w Stargardzie remontuje blok i niszczy w ten sposób siedliska ptaków - zaalarmowała nas mieszkanka ul. Wileńskiej. - Tam są jerzyki, gatunek objęty ścisłą ochroną. W gniazdach już są pisklęta! Dorosłe ich nie opuszczą. A tu remont trwa w najlepsze!

Remonty budynków prowadzone od marca do drugiej połowy sierpnia zagrażają nie tylko siedliskom lęgowym, ale życiu ptaków. Szczególnie niebezpieczne są prace termomodernizacyjne. Budynki obkładane są warstwą styropianu, zatykane są szczeliny w ścianach. Kratkami zamyka się otwory wiodące do stropodachów. Swoje robią też siatki rozkładane na rusztowaniach, co powoduje, że ptaki nie mogą dolecieć do swoich gniazd.

Prace

...