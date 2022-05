Pani Zofia (znów) gości jerzyki. Fundacja „Ratujmy Ptaki” i Big Brother wśród piór

„To już 14 rok będziemy mogli śledzić zachowania w okresie lęgowym tych jakże ciekawych i tajemniczych ptaków, mieszkających na moim balkonie" - tak Zofia Brzozowska z Fundacji „Ratujmy Ptaki" zachęca do oglądania nowego sezonu z jerzykami. Transmisja trwa 24 godziny na dobę, a jest dostępna przez internet na stronie: jerzykionline.pl. Z czego już korzystają miłośnicy ptaków ze 105 krajów.

Jerzyki często są mylone z jaskółkami, bo są do nich podobne i gniazda zakładają również na wysokościach. Dlatego mało kto wie, jak wyjątkowe to ptaki. W locie poziomym osiągają prędkość ponad 300 km/h, gdy sokół wędrowny dochodzi do takiego wyniku tylko pikując podczas polowania. Wszystko robią w locie, nawet kopulują. W poszukiwaniu pożywienia robią wypady, np. pokonując dystans do 500 km, a przy niesprzyjających warunkach mogą - jako jedyne wśród ptaków - nawet zapaść w letarg.

- Przez lata transmisji już wiele zdołaliśmy się dowiedzieć o jerzykach, szczególnie o ich zachowaniu lęgowym: jak łączą się w pary, budują gniazda i jak zaciekle ich bronią, a następnie składają i zwykle ile jaj, jak

...