Remont kamienicy przyczyną wycięcia drzew. Miasto odpowiada w kontrowersyjnej sprawie

Ale proszę Was

2023-11-21 22:57:06

Nie promujcie nazwiska tego bezradnego od zbijania budek dla jerzyków (w końcu zbili je za lewusa pracownicy komunalki). Jemu nie chodzi o żadne drzewa. Jemu nawet nie chodzi o Szczecin, bo w ostatnich wyborach (na szczęście nieskutecznie) startował do Sejmu z Koszalina. Jemu chodzi tylko i wyłącznie o lansowanie nazwiska, żeby duractwo wybrało go do klasy próżniaczej. Oto cała tajemnica tego gościa.