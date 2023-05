W imieniu ptaków i dzików

Nasz Czytelnik zaalarmował, że mogło dojść do zniszczenia siedlisk ptaków, które bytowały w tym rejonie i być może również gniazdowały. Fot. Czytelnik

Pod linią wysokiego napięcia na odcinku od ulicy Łącznej do ulicy Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego (Szczecin-Warszewo) w dniach 9 i 10 maja nastąpiła wycinka krzewów takich jak tarnina, głogi i czarny bez oraz małych drzew jak brzoza i osika. Nie uszło to uwadze naszego Czytelnika, który powiadomił o tym Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz naszą redakcję. Twierdzi, że mogło dojść do zniszczenia siedlisk ptaków, które bytowały w tym rejonie i być może również gniazdowały.

Chodzi o takie ptaki, jak: słowik rdzawy, cierniówka, gajówka, kos, śpiewak, krętogłów, wilga, gąsiorek, strzyżyk, kapturka, pierwiosnek, bogatka i modraszka. Zdaniem naszego Czytelnika wycinka spowodowała również wypłoszenie dzików bytujących w tych zakrzaczeniach, a które teraz kręcą się po okolicy, stwarzając zagrożenie dla mieszkańców.

My także skontaktowaliśmy się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, skąd otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

- W przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie nie wydawał zezwolenia na zniszczenie gniazd i siedlisk zwierząt podlegających

...